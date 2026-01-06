  1. В Украине

Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО и дипломатические шаги

16:35, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Украины сообщил о подготовке важных политических шагов.
Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО и дипломатические шаги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сочетания дипломатических усилий с реальной военной помощью.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, Россия не прекращает удары по территории Украины, поэтому усиление ПВО является критически важным для защиты гражданского населения, общин и объектов критической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что каждая поставка ракет для систем противовоздушной обороны спасает жизни и одновременно повышает шансы для эффективной дипломатии.

Зеленский отметил, что именно поэтому каждая международная встреча должна завершаться конкретными результатами — новыми решениями по укреплению ПВО, дополнительными пакетами помощи и расширением возможностей для защиты украинского неба.

Во время встречи с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном стороны подробно обсудили реальные возможности Украины в противодействии российскому террору, вопросы безопасности и поддержку, которая может усилить позиции Украины на дипломатическом уровне. Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам в рамках дипломатических инициатив.

«Очень обстоятельно говорили и о дипломатии, наших шагах. Сегодня в Париже — наиболее представительная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы. Готовим важные политические шаги», — отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]