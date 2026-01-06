Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО и дипломатические шаги

Президент Украины сообщил о подготовке важных политических шагов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сочетания дипломатических усилий с реальной военной помощью.

По словам главы государства, Россия не прекращает удары по территории Украины, поэтому усиление ПВО является критически важным для защиты гражданского населения, общин и объектов критической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что каждая поставка ракет для систем противовоздушной обороны спасает жизни и одновременно повышает шансы для эффективной дипломатии.

Зеленский отметил, что именно поэтому каждая международная встреча должна завершаться конкретными результатами — новыми решениями по укреплению ПВО, дополнительными пакетами помощи и расширением возможностей для защиты украинского неба.

Во время встречи с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном стороны подробно обсудили реальные возможности Украины в противодействии российскому террору, вопросы безопасности и поддержку, которая может усилить позиции Украины на дипломатическом уровне. Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам в рамках дипломатических инициатив.

«Очень обстоятельно говорили и о дипломатии, наших шагах. Сегодня в Париже — наиболее представительная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы. Готовим важные политические шаги», — отметил Президент.

