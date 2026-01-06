  1. В Україні

Зеленський і Макрон обговорили посилення ППО та дипломатичні кроки

16:35, 6 січня 2026
Президент України повідомив про підготовку важливих політичних кроків.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності поєднання дипломатичних зусиль із реальною військовою допомогою.

За словами глави держави, Росія не припиняє ударів по території України, тому посилення ППО є критично важливим для захисту цивільного населення, громад і об’єктів критичної інфраструктури. Президент підкреслив, що кожне постачання ракет для систем протиповітряної оборони рятує життя та водночас підвищує шанси для ефективної дипломатії.

Зеленський зазначив, що саме тому кожна міжнародна зустріч має завершуватися конкретними результатами — новими рішеннями щодо зміцнення ППО, додатковими пакетами допомоги та розширенням спроможностей для захисту українського неба.

Під час зустрічі з Президентом Франції Емманюелем Макроном сторони детально обговорили реальні можливості України у протидії російському терору, питання безпеки та підтримку, яка може посилити позиції України на дипломатичному рівні. Окрему увагу було приділено подальшим крокам у межах дипломатичних ініціатив.

«Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки», - зазначив Президент.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон ППО

