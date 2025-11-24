ВККС відкрила можливість формування документів для участі в конкурсах до СОАС та СААС

Подання та підписання документів для участі в конкурсах до СОАС та СААС триватиме до 23 грудня.

З 24 листопада 2025 року в кабінеті суддівської кар’єри можна завантажувати документи для участі у процедурах конкурсів на зайняття 27 вакантних посад, з яких 17 працюватимуть у Спеціалізованому окружному адміністративному суді, а ще 10 – у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді. Про це повідомила ВККС.

Подання та підписання документів для участі в цих конкурсах триватиме з 1 до 23 грудня 2025 року (включно).

У картці відповідної процедури необхідно активувати функцію «Сформувати документи», що дозволить додати нові документи.

Особи, які раніше завантажували документи в кабінеті суддівської кар’єри для участі в інших процедурах, можуть активувати функцію «Сформувати документи на основі поданих». Ця функція дозволить відтворити дані та документи, подані в межах іншої процедури.

Якщо обрано одну з функцій («Сформувати документи» або «Сформувати документи на основі поданих»), можливості змінити це рішення вже немає.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСАХ НЕОБХІДНО ПОДАТИ

заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання:

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України:

анкету кандидата на посаду судді:

мотиваційний лист кандидата на посаду судді:

декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді:

декларацію доброчесності кандидата на посаду судді:

копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копію документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копією документа, що підтверджує її визнання в Україні:

копії документа про науковий ступінь, вчене звання, навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання (за наявності):

копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права:

документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, передбачених підпунктами 1–5 пункту 85 розділу ХІІ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» – для кандидатів до СОАС, підпунктами 1–5 пункту 86 розділу XІІ цього закону – для кандидатів до СААС:

документи встановленої форми з медичних установ про проходження психіатричних та наркологічних оглядів.

Такий документ має бути отримано після 30 жовтня 2025 року.

письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата на посаду судді:

згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

копію військово-облікового документа (за наявності):

копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови:

витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Такий документ має бути отримано після 30 жовтня 2025 року.

рекомендації, що характеризують кандидата на посаду судді та свідчать про його відповідність вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

автобіографію на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

довідку про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності).

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади».

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

довідку про результати перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», видану органом, у якому проводилася така перевірка (за наявності). Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

документи, що підтверджують відповідність особи вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Необхідно додати до розділу «Інші документи»

Якщо додавання одного й того ж документа передбачено різними категоріями картки процедури, завантажується один примірник документа.

«У разі виникнення проблем із авторизацією чи роботою кабінету суддівської кар’єри пропонуємо звернутись:

усно – за телефоном: 044-233-63-76, з понеділка до четверга – з 08:00 до 17:00 та в п’ятницю – з 08:00 до 15:45. Перерва – щодня з 12:00 до 12:45;

письмово – на електронну адресу: ([email protected]). У письмовому зверненні необхідно вказати, зокрема, контактний номер телефону та долучити скриншот помилки (за наявності)», - додали у ВККС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

У проекті бюджету на 2026 рік №14000 на СОАС передбачено 34,3 млн грн, а на СААС – майже 20 млн грн.

Додамо, Вища рада правосуддя 30 вересня 2025 року визначила штат нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду на 2026 рік.

Відповідно до рішення Ради правосуддя штат СОАС та СААС визначено наступним чином:

Спеціалізований окружний адміністративний суд – 17 посад суддів

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд – 10 посад суддів.

