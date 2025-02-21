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Уряд знайшов приміщення для майбутнього Спеціалізованого окружного адмінсуду та його апеляційної інстанції

16:29, 21 лютого 2025
Конкурсні процедури відбору на посади суддів, ремонт приміщень та забезпечення судів усім необхідним візьмуть на себе європейські партнери.
Уряд знайшов приміщення для майбутнього Спеціалізованого окружного адмінсуду та його апеляційної інстанції
Будівля за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38
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Приміщення для розміщення Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС) знайдено.

Як повідомила віце-прем’єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, розташовуватися нові суди будуть у Печерському районі Києва.

Судам будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів).

Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

Крім того, частина приміщень в будівлі здаються в оренду.

«Там велика будівля, яка вмістить увесь новий суд», - зазначила Ольга Стефанішина під час засідання Комітету ВРУ з питань правової політики.

Як додала віце-прем’єр міністр, фінансуванням конкурсних процедур на посади суддів СОАС та СААС, а також ремонтом приміщень суду та його матеріально-технічним забезпечення пообіцяли здійснити європейські партнери України.

Разом з тим, точні дані про те, скільки знадобиться грошей на запуск роботи нових судів, поки що відсутні.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 11 лютого 2025 року Комітет ВРУ з питань правової політики підтримав «фінальну» версію законопроекту про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Нові суди будуть створені на вимоги іноземних партнерів України та будуть розглядати спори, які раніше частково були підсудні ліквідованому у 2022 році ОАС міста Києва.

Відбір суддів буде здійснюватися за допомогою іноземних експертів у сфері права та антикорупційної діяльності.

Автор В’ячеслав Хрипун

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