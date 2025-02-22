Як правильно подавати декларації та сплачувати єдиний податок для третьої групи – пояснення

Держподатслужба України роз’яснила терміни подачі декларацій та сплати єдиного податку для третьої групи.

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Державна податкова служба України надала роз’яснення щодо найбільш поширених питань, що стосуються термінів подання декларацій та сплати єдиного податку для платників третьої групи (окрім електронних резидентів).

За інформацією служби, платники єдиного податку третьої групи повинні подавати декларацію щоквартально, протягом 40 календарних днів після завершення кожного кварталу. Якщо кінцевий термін подання припадає на вихідний або святковий день, цей строк переноситься на перший робочий день після нього.

Щодо сплати податку, то вона має бути здійснена протягом 10 календарних днів після кінцевого терміну подання декларації. Якщо останній день сплати збігається з вихідним або святом, термін сплати переноситься на перший операційний день.

Оплата податку повинна проводитись за місцем податкової адреси платника.

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