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Как правильно подавать декларации и уплачивать единый налог для третьей группы – объяснение

00:06, 22 февраля 2025
Госналоговая служба Украины разъяснила сроки подачи деклараций и уплаты единого налога для третьей группы.
Как правильно подавать декларации и уплачивать единый налог для третьей группы – объяснение
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Государственная налоговая служба Украины предоставила разъяснения по наиболее распространенным вопросам, касающимся сроков подачи деклараций и уплаты единого налога для плательщиков третьей группы (кроме электронных резидентов).

По информации службы, плательщики единого налога третьей группы должны подавать декларацию ежеквартально, в течение 40 календарных дней после завершения каждого квартала. Если конечный срок подачи приходится на выходной или праздничный день, этот срок переносится на первый рабочий день после него.

Что касается уплаты налога, то она должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней после конечного срока представления декларации. Если последний день уплаты совпадает с выходным или праздником, срок уплаты переносится на первый операционный день.

Оплата налога должна производиться по месту налогового адреса плательщика.

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налоговая ГНС

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