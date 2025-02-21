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В Днепре разоблачили судью, который присвоил арендованную квартиру — СБУ

16:22, 21 февраля 2025
Судья Бабушкинского районного суда Днепра подозревается в незаконном завладении квартирой.
В Днепре разоблачили судью, который присвоил арендованную квартиру — СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Государственным бюро расследований ликвидировали в Днепре рейдерскую схему захвата частной недвижимости граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ГБР отметили, что разоблачен судья Бабушкинского районного суда Днепра, который подозревается в незаконном завладении квартирой местной жительницы.

«По материалам дела, для реализации сделки он сначала арендовал это жилье в центре Днепра и в течение полугода не платил соответствующую сумму за фактическое проживание.

Более того, судья под вымышленными предлогами не допускал в квартиру ее владелицу, которая пыталась встретиться с ним и выяснить причины отсутствия арендной платы.

Далее должностное лицо подделало документы, в которых «дописал», что якобы выкупил это помещение у потерпевшей за 412 тыс. гривен.

Затем фигурант подал в суд гражданский иск о признании договора действительным. А вдобавок «подкрепил» его фальшивой распиской от владелицы квартиры о якобы полученных ею средствах за продажу недвижимости», - сообщили в СБУ.

Также в спецслужбе добавили, что суд вынес заочное решение, которым удовлетворил исковые требования должностного лица и признал его право собственности на соответствующее жилье.

Во время обысков по адресам проживания и работы судьи обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и рабочая документация с доказательствами сделки.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и возвращению недвижимости ее законной владелице.

В СБУ отметили, что судье грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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судья СБУ Днепр ГБР

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