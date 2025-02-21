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В Украине появилась петиция о запрете русскоязычной музыки на Apple Music и Spotify

23:48, 21 февраля 2025
Петиция о запрете русскоязычной музыки уже набрала 25 тысяч подписей.
В Украине появилась петиция о запрете русскоязычной музыки на Apple Music и Spotify
Фото: ТвойGadget
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Петиция о блокировании музыки на русском языке на стриминговых платформах в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов и будет рассмотрена соответствующими государственными органами. Обращение было создано 17 февраля и уже за три дня достигло нужного количества подписей.

Автором петиции является Александр Леоненко, который требует запретить песни на русском языке на таких платформах, как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя. Он подчеркивает, что это вопрос не только культуры, но и национальной безопасности.

В своем обращении Леоненко приводит несколько аргументов в поддержку запрета:

- Финансирование агрессии: каждый раз, когда украинцы слушают русскоязычную музыку, они способствуют финансированию военных действий России, поскольку деньги, полученные российскими исполнителями, частично направляются на поддержку агрессии.

- Пропаганда и дезинформация: даже если музыку исполняют украинские или европейские артисты, она может содержать элементы российской пропаганды или нести в себе контекст, который противоречит ценностям независимости Украины.

- Популяризация украинской музыки: запрет на русскоязычную музыку будет способствовать развитию украинских артистов и популяризации украинской музыки.

- Защита молодежи: такой запрет поможет защитить молодежь от негативного влияния.

- Свобода выбора: по мнению автора, ограничение русскоязычной музыки не лишит граждан свободы выбора, поскольку они смогут слушать песни на других языках.

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