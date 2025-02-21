В Україні з’явилася петиція щодо заборони російськомовної музики на Apple Music та Spotify

Петиція щодо заборони російськомовної музики вже набрала 25 тисяч підписів.

Фото: ТвойGadget

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Петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів і буде розглянута відповідними державними органами. Звернення було створено 17 лютого і вже за три дні досягло потрібної кількості підписів.

Автором петиції є Олександр Леоненко, який вимагає заборонити пісні російською мовою на таких платформах, як Apple Music, Spotify та інших, незалежно від національності виконавця. Він підкреслює, що це питання не лише культури, а й національної безпеки.

У своєму зверненні Леоненко наводить кілька аргументів на підтримку заборони:

Фінансування агресії: кожен раз, коли українці слухають російськомовну музику, вони сприяють фінансуванню військових дій Росії, оскільки гроші, отримані російськими виконавцями, частково спрямовуються на підтримку агресії.

Пропаганда та дезінформація: навіть якщо музику виконують українські або європейські артисти, вона може містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України.

Популяризація української музики: заборона на російськомовну музику сприятиме розвитку українських артистів і популяризації української музики.

Захист молоді: така заборона допоможе захистити молодь від негативного впливу.

Свобода вибору: на думку автора, обмеження російськомовної музики не позбавить громадян свободи вибору, оскільки вони зможуть слухати пісні іншими мовами.

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