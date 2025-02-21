Спецпредставник США з питань України Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Кіт Келлог заявив, що провів довгий і насичений день з вищим керівництвом України.

Фото: president.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 20 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом

21 лютого Кіт Келлог зробив заяву щодо зустрічі із Володимиром Зеленським. Відповідний допис він опублікував у соцмережі X.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером воюючої нації та його талановитою командою з національної безпеки», — йдеться у пості.

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