У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у парку

Під час патрулювання парку Партизанської слави працівники Муніципальної охорони почули звуки пострілів.

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У столиці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у парку. Про це повідомили у комунальній організації «Муніципальна охорона».

Там вказали, що під час патрулювання парку Партизанської слави працівники Муніципальної охорони почули звуки пострілів, а коли почали наближатися – то чоловік за деревами зробив кілька пострілів у бік охоронників.

Відтак, муніципали обеззброїли і затримали чоловіка. Вказується, що чоловік поводився агресивно.

На місце події викликали працівників поліції. Проводяться слідчі дії.

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