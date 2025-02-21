В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу в парке

Во время патрулирования парка Партизанской славы работники Муниципальной охраны услышали звуки выстрелов.

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В столице задержали мужчину, который устроил стрельбу в парке. Об этом сообщили в коммунальной организации «Муниципальная охрана».

Там указали, что во время патрулирования парка Партизанской славы работники Муниципальной охраны услышали звуки выстрелов, а когда начали приближаться – мужчина за деревьями произвел несколько выстрелов в сторону охранников.

Следовательно, муниципалы обезоружили и задержали мужчину. Указывается, что мужчина вел себя агрессивно.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Проводятся следственные действия.

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