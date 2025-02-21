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В Египте нашли гробницу фараона Тутмоса II – это первое открытие с 1922 года

23:12, 21 февраля 2025
Раскопки велись на горе Фивы после 100-чиных поисков.
В Египте нашли гробницу фараона Тутмоса II – это первое открытие с 1922 года
Фото: mota.gov.eg
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В Египте археологи обнаружили гробницу фараона Тутмоса II, что стало важным открытием, поскольку это первое подобное открытие с 1922 года, когда была обнаружена гробница царя Тутанхамона. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Гробница была найдена в результате совместных раскопок египетско-британской археологической миссии на горе Фивы в современном городе Луксор. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта, Мохамед Исмаил Халед, рассказал, что вход и основной проход в гробницу были открыты еще в 2022 году, но сначала археологи предположили, что это могила одной из царских жен из-за близкого расположения к гробницам фараонов Тутмоса III и царицы Хатшепсут.

После дополнительных раскопок стало понятно, что гробница принадлежала именно фараону Тутмосу II, а его захоронением занималась его жена и сводная сестра, царица Хатшепсут. Среди находок, которые помогли установить владельца гробницы, были фрагменты алебастровых кувшинов с надписями имен Тутмоса II и его жены.

Археологи также обнаружили погребальную мебель, принадлежавшую фараону, что стало исторической находкой. Гробница, однако, плохо сохранилась из-за наводнения, произошедшего после смерти фараона, и вода повредила ее внутреннее убранство. В то же время, остатки штукатурки с синими надписями, желтыми звездными мотивами и частями Книги Амдуат позволили восстановить часть религиозных символов, связанных с царскими захоронениями Древнего Египта.

Гробница имеет простой дизайн, ставший прототипом для более поздних захоронений XVIII династии. Археологи продолжают свою работу на этом месте и надеются обнаружить больше тайн, в частности найти оригинальное содержимое гробницы.

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Египет

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