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Помогал военнообязанным избегать мобилизации — на взятке погорел руководитель Хмельницкой РГА Паламарчук

14:53, 21 февраля 2025
ДБР разоблачило руководителя Хмельницкой райадминистрации, который за деньги помогал военнообязанным избегать мобилизации.
Помогал военнообязанным избегать мобилизации — на взятке погорел руководитель Хмельницкой РГА Паламарчук
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Правоохранители задержали исполняющего обязанности главы Хмельницкой районной администрации, организовавшего схему, по которой военнообязанные за деньги могли получить статус ограниченно годных. Об этом сообщило ГБР.

В Бюро не называют фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о Викторе Паламарчуке.

Руководитель РГА входил в состав комиссии по оформлению отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации в Хмельницком ОМ ТЦК и СП.

В конце 2024 к нему обратился местный предприниматель, который хотел узнать о процедуре бронирования своих работников. Его компания занимается установкой систем газо- и водоснабжения, отопления и водоотвода.

«Чиновник сообщил, что бронирование приостановлено, однако предложил альтернативный вариант. Он сказал, что имеет необходимые связи для признания работников ограниченно пригодными, что позволит им избежать мобилизации. Стоимость такой «услуги» составляла 1,5 тыс. долларов США за человека», - сообщили в ГБР.

Отмечается, что для этого предприниматель должен предоставить медицинские документы своих работников, которые чиновник передал бы председателю военно-врачебной комиссии при Хмельницком ТЦК и СП. В дальнейшем в военно-учетных документах появлялась бы отметка о пригодности только к несению службы в тыловых подразделениях.

Получив документы одного из работников предприятия, чиновник заявил, что для получения нужного вывода необходимо «дорисовать» диагноз. Он также заверил, что найдет врача, который оформит все необходимые справки, добавляют в ГБР.

18 февраля чиновника задержали при получении 1,6 тыс. долларов США за «оформление» статуса ограниченно пригодного, а также ему было сообщено о подозрении.

Теперь должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранении его от исполнения обязанностей.

Расследование продолжается, следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме.

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взятка ГБР

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