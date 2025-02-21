Допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації — на хабарі погорів керівник Хмельницької РДА Паламарчук

ДБР викрило керівника Хмельницької райадміністрації, який за гроші допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації.

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Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної адміністрації, який організував схему, за якою військовозобов’язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних. Про це повідомило ДБР.

У Бюро не називають прізвище посадовця, але, за даними ЗМІ, мова йде про Віктора Паламарчука.

Зазначається, що керівник РДА входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП.

Наприкінці 2024 року до нього звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.

«Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має «необхідні зв’язки» для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої «послуги» становила 1,5 тис. доларів США за людину», - повідомили у ДБР.

Зазначається, що для цього підприємець мав надати медичні документи своїх працівників, які посадовець передав би голові військово-лікарської комісії при Хмельницькому ТЦК та СП. Надалі у військово-облікових документах з’являлася б відмітка про придатність лише до несення служби у тилових підрозділах.

Отримавши документи одного з працівників підприємства, посадовець заявив, що для отримання потрібного висновку необхідно «домалювати» діагноз. Він також запевнив, що знайде лікаря, який оформить усі потрібні довідки, додають у ДБР.

18 лютого посадовця затримали під час отримання 1,6 тис. доларів США за «оформлення» статусу обмежено придатного, а також йому було повідомлено про підозру.

Тепер посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від виконання обов’язків.

Розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.

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