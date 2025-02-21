Уряд розширив доступ до програми компенсації для створення інклюзивних робочих місць

Україна інвестує у безбар'єрність: нові компенсації для осіб з інвалідністю та ФОП.

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Уряд України ухвалив рішення розширити доступ до програми компенсації для облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Тепер компенсацію зможуть отримати самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю. Рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, повідомили в Уряді.

Як зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, уряд продовжує підтримку інклюзивних ініціатив для бізнесу.

«Ми розширюємо програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Відтепер обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими, або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес. Вони зможуть придбати необхідні їм спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, як от підйомники чи пандуси. Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю», — зазначила Свириденко.

З початку 2025 року державна програма вже допомогла облаштувати майже 300 робочих місць, інвестувавши 16 млн грн у безбар'єрність. Окрім цього, розширено перелік допоміжних засобів, на які можна отримати компенсацію. Тепер до нього додано технічні засоби, програмне забезпечення та послуги з перекладу жестовою мовою.

Програма, яка була запроваджена в серпні 2023 року, передбачає компенсацію до 120 тис. грн для облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І групи, та до 80 тис. грн для ІІ групи. У 2024 році вже понад 1500 підприємців використали цю програму, створивши близько 2000 робочих місць для людей з інвалідністю. Загальна сума компенсацій склала 129 млн грн.

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