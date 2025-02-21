У Києві спалахнула СТО в Соломʼянському районі

Загоряння сталось в приміщенні котельні будівлі станції технічного обслуговування.

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У Соломʼянському районі бійці ДСНС ліквідувати пожежу, яка сталася на СТО. Інформація про пожежу на вулиці Олега Афанаса надійшла 21 лютого вранці.

У Головному управлінні ДСНС України у м. Києві зазначають, що загоряння сталось в приміщенні котельні будівлі станції технічного обслуговування.

Жертв чи постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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