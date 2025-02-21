В Киеве загорелась СТО в Соломенском районе

В Соломенском районе бойцы ГСЧС ликвидировать пожар, который произошел на СТО. Информация о пожаре на улице Олега Афанаса поступила утром 21 февраля.
В Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве отмечают, что возгорание произошло в помещении котельни здания станции технического обслуживания.
Жертв или пострадавших нет.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
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