В Киеве загорелась СТО в Соломенском районе

Возгорание произошло в помещении котельни здания станции технического обслуживания.

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В Соломенском районе бойцы ГСЧС ликвидировать пожар, который произошел на СТО. Информация о пожаре на улице Олега Афанаса поступила утром 21 февраля.

В Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве отмечают, что возгорание произошло в помещении котельни здания станции технического обслуживания.

Жертв или пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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