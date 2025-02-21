«Вопрос не если, а когда»: Ярослав Юрчишин уверен, что его закон о процедуре удаления СМИ комментариев читателей будет подписан

Председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что вопрос подписания закона его авторства о процедуре удаления комментариев читателей уже стоит «не если, а когда», впрочем, для выполнения закона в части изложения видеотрансляций комитетов в публичном доступе нет средств.

Фото: фейсбук Ярослава Юрчишина

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Глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что принятый в целом как закон законопроект 11321 его авторства об изменениях в процедуре удаления СМИ комментариев читателей будет подписан Президентом. Об этом он отметил во время мероприятия в Укринформе.

Вопрос стоит не «если» подпишет, а «когда» подпишет, выразил некоторую уверенность в действиях Президента Ярослав Юрчишин и отметил, что юридическую экспертизу его проект «уже прошел».

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 11321 авторства Юрчишина можно разделить на три части.

Первая часть касается того, что во время военного положения заседания комитетов могут транслироваться – но, чтобы провести заседание в формате видеоконференции, потребуется личное согласие большинства состава комитета. Также должны выкладываться видеозаписи заседаний комитетов.

Однако сам Ярослав Юрчишин признал, что эту часть законопроекта выполнить, скорее всего, невозможно из-за остановки финансирования программы USAID «РАДА: следующее поколение» общей стоимостью 25 млн долларов.

Он заявил, что состоялось совещание с аппаратом, в ходе которого стало ясно, что ресурса для этого нет.

«Сокращение помощи в рамках этой программы ставит под вопрос воплощение законопроекта 11321 года.

Когда закон будет подписан, у нас могут возникнуть вопросы его обеспечения. Поскольку то, что комитеты не выкладывают у себя материалы на сайте, часто связано с объемом, который сайт может выдержать. Это нужно докупать память и ресурсы.

Мы здесь в ситуации, когда можно напрячься и сделать или найти объяснение, почему не удается это сделать. Зная тактику, вероятно, будет второй сценарий. Уже было совещание в аппарате, где представители комитетов, аппаратов высказывались, что ресурса нет» – подчеркнул Юрчишин.

Поэтому эта идея может быть нивелирована в части реализации, что вызывает вопрос о целесообразности вступления в силу закона, который невозможно будет выполнить в реальной жизни.

Вторая часть касается приравнивания журналистов, работающих как ФЛП, в вопросе их ответственности к штатным работникам медиа. В частности, теперь журналисты-ФЛП будут нести ответственность за распространение информации, нарушающей права и законные интересы лица, при условии, если эта информация не является дословным или в пересказе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или сообщений государственных органов, народных депутатов Украины, должностных лиц и т.д. По словам Юрчишина, он своим законопроектом «освобождает от ответственности за изложение выражений чиновников, а не прямое их цитирование». По его мнению, «сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют лицо дословно, а передадут слова».

И, наконец, третья часть касается введения нормы о том, что на решение вопроса об удалении комментария читателя у медиа имеется 3 дня после получения определения суда об открытии производства.

Юрчишин отметил, что в соответствии с этими изменениями «медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием, к которому это решение относится. СМИ может либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде». Учитывал ли автор законопроекта среднюю стоимость работы штатного или внештатного юриста за час работы, неизвестно.

Как пояснили в Институте массовой информации, медиа и владельцы публичных страниц и сейчас «обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут оскорблять людей, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю».

Просто теперь также прилагается норма о 3 днях с момента получения определения суда.

Эта норма вызвала оживленные дискуссии, ведь определение суда об открытии производства – это только начало процесса, когда вопрос судом, по сути, еще не решался. Кроме того, согласно разъяснениям Института массовой информации, речь идет об «оскорбительных высказываниях или клевете».

Следовательно, медиа для «подстраховки» могут начать удалять любые негативные комментарии читателей в соцсетях (поскольку для проверки, является ли это клеветой, достоверна ли информация, как правило, нужно больше 3 дней – и может даже понадобиться проведение целого журналистского расследования). К тому же, практика удаления комментариев читателей ставит вопрос о соблюдении самими медиа свободы слова, за которую, собственно, и должен отвечать Комитет, возглавляемый Ярославом Юрчишиным.

Также он сослался как на вывод «Совета Европы» на вывод, подготовленный в рамках проекта международной технической помощи «Защита свободы слова и свободы медиа в Украине» консультантом Совета Европы, членом Комитета по медиа и рекламному праву Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Татьяной Алексеюк. Отметим, что проект международной донорской помощи «Защита свободы слова и свободы медиа в Украине», в рамках которого был предоставлен вывод консультантки на законопроект, по регистрационному номеру Кабмина 5627, имел общую стоимость 1,1 млн евро и был рассчитан на срок реализации с января 2023 по декабрь 2024 года.

Фигурирует ли разработка и принятие самого законопроекта 11321 в планах проектов международной технической помощи и соответствующих отчетах, пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

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