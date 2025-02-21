Украинцы за границей могут обратиться за начислениями выплат по безработице

Кто может обратиться за начислениями выплат по безработице за границей.

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Украинцы могут обратиться за начислениями выплат по безработице за границей, если страна, в которой они находятся, подписала с Украиной соглашение о взаимном признании страхового стажа. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Как указывают в службе, чаще всего к ним с целью подтверждения страхового стажа для начисления выплат по безработице обращаются украинцы, которые находятся в Польше, Эстонии, Латвии, Болгарии.

В соответствии с нормами законодательства Украины и международными договорами, предусмотрено взаимное признание страхового стажа, поэтому период работы граждан Украины в других государствах засчитывается в страховой стаж для определения размера пособия по безработице.

Информация о страховом стаже предоставляется путем ответов на запросы к Государственному центру занятости. Кроме самого запроса, необходимо подать копии следующих документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика в Украине;

сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц, или заверенную собственноручно трудовую книжку;

подтверждение изменения предыдущей фамилии или имени (в случае их изменения);

подтверждение адреса зарегистрированного места жительства.

В случае, если заявитель занимался предпринимательской деятельностью, как ФЛП и имеет страховой стаж или находился в отпуске по уходу за ребенком, можно подать «Индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц» (форма ОК-7). Эта информация бесплатно предоставляется Пенсионным фондом по соответствующему запросу.

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