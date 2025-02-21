Українці за кордоном можуть звернутися за нарахуваннями виплат по безробіттю

Хто може звернутися за нарахуваннями виплат по безробіттю за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці можуть звернутися за нарахуваннями виплат по безробіттю за кордоном, якщо країна у якій вони перебувають, підписала з Україною угоду про взаємне визнання страхового стажу. Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Як вказують у службі, найчастіше до них з метою підтвердження страхового стажу для нарахування виплат по безробіттю звертаються українці, що перебувають в Польщі, Естонії, Латвії, Болгарії.

Відповідно до норм законодавства України та міжнародних договорів, передбачене взаємне визнання страхового стажу, тому період роботи громадян України в інших державах зараховується до страхового стажу для визначення розміру допомоги по безробіттю.

Інформація про страховий стаж надається шляхом відповідей на запити до Державного центру зайнятості. Крім самого запиту необхідно подати копії наступних документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні;

відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб, або ж завірену власноруч трудову книжку;

підтвердження зміни попереднього прізвища чи імені (у разі їх зміни);

підтвердження адреси зареєстрованого місця проживання.

У випадках, якщо заявник займався підприємницькою діяльністю, як ФОП та має страховий стаж або перебував у відпустці по догляду за дитиною, можна подати «Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб» (форма ОК-7). Ця інформація безплатно надається Пенсійним фондом на відповідний запит.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.