Перевізники тепер можуть відкривати міжнародні маршрути онлайн без купи паперів

Тепер замість розгляду на профільній комісії процедура буде відбуватись повністю «в цифрі».

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З 20 лютого міжнародним перевізникам пасажирів доступні функції відкриття, продовження та внесення змін до міжнародних маршрутів в онлайн-кабінеті перевізника без потреби подавати паперові документи до Міністерства. Про це повідомив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Тепер замість розгляду на профільній комісії процедура буде відбуватись повністю “в цифрі”», - пояснив він.

Для того, щоб скористатися функціями онлайн-кабінету, перевізнику потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та перейти у розділ «Мої маршрути», а далі обрати відповідну опцію та ввести необхідну інформацію.

За 10 днів перевізник має отримати від Міністерства рішення про відкриття маршруту, якщо всі дані коректні. Якщо ж буде потреба виправити інформацію – на це компанія матиме п'ять днів.

«Наразі відкриття нового маршруту з як мінімум одним новим автобусом – це близько 10 млн грн податкових надходжень на рік», - вказав Олексій Кулеба.

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