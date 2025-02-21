Франція вводить регулярні огляди рюкзаків учнів у школах

У Франції на вході до шкіл перевірятимуть рюкзаки учнів для запобігання насильству.

Фото: osvitoria.media

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Франція готується до посилення заходів безпеки у школах: планується регулярний огляд рюкзаків учнів на вході до навчальних закладів.

Як повідомляє BFMTV, про це заявила міністерка освіти та колишня прем'єрка Елізабет Борн. Вона наголосила, що необхідно терміново вжити заходів для протидії насильству в школах та поблизу них.

Зокрема, пропонується впровадити неанонсовані перевірки рюкзаків, які здійснюватиме поліція. За словами Борн, цей механізм може почати діяти вже навесні.

Наразі шкільна охорона у Франції не має права самостійно обшукувати речі учнів — дозволений лише візуальний огляд, а примусове відкриття рюкзаків заборонене.

Крім того, у разі виявлення у школяра ножа чи іншої холодної зброї, йому доведеться регулярно проходити бесіди з дисциплінарною комісією.

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