У Чернігові викрили зловмисницю, яка вербувала жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними

Правоохоронці викрили злочинну схему перетину кордону військовозобовʼязаними.

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У Чернігові повідомлено про підозру зловмисниці, яка завербувала жінку для укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Встановлено, що чернігівка на прохання знайомої підшукала жінку з ІІ групою інвалідності, яка погодилася за грошову винагороду укласти фіктивний шлюб з чоловіком, створивши йому таким чином фіктивні умови для незаконного перетину державного кордону України.

«Підозрюваній вдалося завербувати місцеву жительку, яка перебувала в уразливому стані через скрутне матеріальне становище та незадовільний стан здоров’я, у зв’язку з коштовним та довготривалим лікуванням тяжкої хвороби та пов’язаних з цим борговими й кредитними зобов’язаннями», — вказали у прокуратурі.

Так, під час особистої зустрічі вона запевняла потерпілу у безпечності та безкарності таких дій, усуваючи її побоювання та наголошуючи на можливості підзаробити.

За вказівкою підозрюваної потерпіла завчасно отримала медичну довідку про необхідність надання їй безтермінової регулярної сторонньої допомоги для подальшого безперешкодного перетину кордону супроводжуючим.

Влітку 2023 року пара уклала фіктивний шлюб. Через декілька днів жінка перетнула державний кордон у супроводі «псевдочоловіка», який нібито її супроводжував. Ввечері того ж дня потерпіла самостійно повернулася на територію України, після чого підозрювана передала їй частину обіцяної винагороди.

Наразі встановлюються інші причетні до скоєння злочину особи, проводяться необхідні слідчі дії.

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