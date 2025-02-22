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В Чернигове разоблачили злоумышленницу, которая вербовала женщин с инвалидностью для заключения фиктивных браков с военнообязанными

08:12, 22 февраля 2025
Правоохранители разоблачили преступную схему пересечения границы военнообязанными.
В Чернигове разоблачили злоумышленницу, которая вербовала женщин с инвалидностью для заключения фиктивных браков с военнообязанными
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В Чернигове сообщено о подозрении злоумышленнице, которая завербовала женщину для заключения фиктивного брака с военнообязанным. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Установлено, что черниговка по просьбе знакомой подыскала женщину с ІІ группой инвалидности, которая согласилась за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с мужчиной, создав ему таким образом фиктивные условия для незаконного пересечения государственной границы Украины.

"Подозреваемой удалось завербовать местную жительницу, которая находилась в уязвимом состоянии из-за тяжелого материального положения и неудовлетворительного состояния здоровья, в связи с ценным и долговременным лечением тяжелой болезни и связанных с этим долговыми и кредитными обязательствами", - отметили в прокуратуре.

Так, во время личной встречи она уверяла потерпевшую в безопасности и безнаказанности таких действий, устраняя ее опасения и отмечая возможность подзаработать.

По указанию подозреваемой потерпевшая заблаговременно получила медицинскую справку о необходимости предоставления ей бессрочной регулярной посторонней помощи для дальнейшего беспрепятственного пересечения границы сопровождающим.

Летом 2023 года пара заключила фиктивный брак. Через несколько дней женщина пересекла государственную границу в сопровождении «псевдосупруга», которая якобы ее сопровождала. Вечером того же дня потерпевшая самостоятельно вернулась на территорию Украины, после чего подозреваемая передала ей часть обещанного вознаграждения.

В настоящее время устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица, производятся необходимые следственные действия.

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