Предприниматель пытался продать «Укрзализныце» российские электронагреватели

Киевского предпринимателя уличили в махинациях с тендером для «Укрзализныци» с поддельными сертификатами.

Фото: Киевская городская прокуратура

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Киевского предпринимателя уличили в попытке продать филиалу АО «Укрзализныця» российские электронагреватели, используя фальшивые сертификаты. Ему сообщено о подозрении.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, мужчина подделал документы, чтобы выиграть тендер филиала «Пассажирская компания» на закупку высоковольтных патронных электронагревателей. Он подделал сертификат соответствия и справку о предыдущих поставках аналогичного оборудования, что позволило ему получить контракт на 330 тысяч гривен.

На самом деле он планировал поставлять российские электронагреватели, которые не соответствовали требованиям тендера. Однако правоохранители вовремя обнаружили махинацию и предотвратили выплату средств. Предпринимателю грозит ответственность за подделку документов и мошенничество.

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