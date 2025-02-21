Имеет ли право работник, в отношении которого совершался моббинг, на компенсацию причиненного ему вреда

Причиненный ущерб возмещается в размере понесенных расходов на лечение.

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В случае повреждения здоровья работника, причиной которого стал моббинг (травля), факт которого подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу, причиненный ущерб возмещается в размере понесенных расходов на лечение. Об этом заявили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда.

Как указывается, возмещение работодателем морального вреда работнику производится в случае, если нарушение его законных прав, в том числе вследствие дискриминации, моббинга (травли), факт которого подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительные усилия для организации своей жизни.

Ранее в Гоструда напомнили, что такое моббинг и какие приемы травли бывают.

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