Чи має право працівник, щодо якого вчинявся мобінг, на компенсацію нанесеної йому шкоди

Заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.

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У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування. На цьому наголосили у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Як вказується, відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Раніше у Держпраці нагадали, що таке мобінг та які прийому цькування бувають.

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