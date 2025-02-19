Держпраці нагадує, що таке мобінг та які прийому цькування бувають

Мобінг на роботі є формою психологічного насильства, що виявляється в систематичному грубому, ворожому або недолюбливому ставленні до одного або декількох працівників.

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Східне міжрегіональне управлінняДержавної служби України з питань праці пояснює, що таке мобінг та які прийому цькування бувають.

Мобінг – це форма психологічного насильства, яка полягає у тривалому та систематичному цькуванні працівника у колективі, зниженні його авторитету, зазвичай з метою його звільнення.

Раніше мобінг в Україні не мав чіткого законодавчого визначення. Але в 2022 році Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законодавчих актів, завдяки яким в Україні заборонено вчинення мобінгу (цькування) та передбачено адміністративну та фінансову відповідальність винних осіб.

Відповідно до статті 2-2 КЗпП України, мобінг (цькування) це систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Найрозповсюдженішими прийомами цькування/впливу на працівника стали:

– вплив на вільне спілкування – це такий вплив на жертву, коли їй не дають можливість вільно спілкуватися, висловлювати своє ставлення з приводу робочих завдань, створюються ситуації, в якій жертві доводиться постійно мовчати;

– влив на контакти з оточуючими людьми – колеги довгий час не спілкуються із жертвою за своїм бажанням або за наказом із боку керівника; жертву ізолюють у приміщенні, що розташоване далеко від решти співробітників;

– вплив на становлення своєї репутації – жертву висміюють, передражнюють ходу, одяг, поведінку, пліткують про неї;

– вплив на робочу активність – жертві не довіряють серйозну роботу, роблять її зайвою або непотрібною;

– вплив на фізичний стан – жертві доручають небезпечні завдання, до неї співробітники застосовують фізичну силу, сексуальні домагання.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися із скаргою до Державної служби України з питань праці та/або до суду.

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