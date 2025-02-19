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Гоструда напоминает, что такое моббинг и какие приемы травли бывают

23:30, 19 февраля 2025
Моббинг на работе является формой психологического насилия, проявляющейся в систематическом грубом, враждебном или недолюбливающем отношении к одному или нескольким работникам.
Гоструда напоминает, что такое моббинг и какие приемы травли бывают
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, что такое моббинг и какие приемы травли бывают.

Моббинг – это форма психологического насилия, заключающаяся в длительной и систематической травле работника в коллективе, снижении его авторитета, обычно с целью его увольнения.

Раньше моббинг в Украине не имел четкого законодательного определения. Но в 2022 году Верховная Рада приняла изменения в некоторые законодательные акты, благодаря которым в Украине запрещено совершение мобинга (травны) и предусмотрена административная и финансовая ответственность виновных лиц.

Согласно статье 2-2 КЗоТ Украины, моббинг-  это систематические (повторяющиеся) длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников или группы работников трудового коллектива, направленные на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, в том числе с целью приобретения, изменения или прекращения им трудовых прав и обязанностей, проявляющихся в форме психологического и/или экономического давления, в частности с применением средств электронных коммуникаций, создания в отношении работника напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в том числе заставляющей его недооценивать свою профессиональную пригодность.

Наиболее распространенными приемами травли/влияния на работника стали:

– влияние на свободное общение – это такое влияние на жертву, когда ей не дают возможность свободно общаться, выражать свое отношение по поводу рабочих задач, создаются ситуации, в которой жертве приходится постоянно молчать;

– влияние на контакты с окружающими людьми – коллеги долгое время не общаются с жертвой по своему желанию или по приказу со стороны руководителя; жертву изолируют в помещении, расположенном вдали от остальных сотрудников;

– влияние на становление своей репутации – жертву высмеивают, передразнивают походку, одежду, поведение, сплетничают о ней;

– влияние на рабочую активность – жертве не доверяют серьезную работу, делают ее лишней или ненужной;

– влияние на физическое состояние – жертве поручают опасные задачи, к ней сотрудники применяют физическую силу, сексуальные притязания.

Лица, которые считают, что они подверглись мобингу (травле), имеют право обратиться с жалобой в Государственную службу Украины по труду и/или в суд.

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Гоструда

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