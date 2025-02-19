Украинцам напомнили требования к банковскому счету для зачисления пенсии

Есть определенные требования к банковскому счету для зачисления пенсии.

Фото: dtkt.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило требования к банковскому счету для зачисления пенсии.

В соответствии с законодательством, пенсия выплачивается через отделение АО «Укрпочта» или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно.

Получатели пенсий, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24.02.2022, получают выплаты исключительно через счета АО «Ощадбанк».

Есть определенные требования к банковскому счету для зачисления пенсии:

- счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

- текущий счет открывается именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

- должен быть активным (действующим).

В заявлении о назначении/перерасчете пенсии (если выбран способ выплаты через банк) номер счета указывается в международном формате IBAN, состоящий из 29 цифр и букв.

Международный номер банковского счета можно узнать в мобильном приложении банка или непосредственно в отделении банковского учреждения.

В случае смены банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии. Предоставить необходимую информацию можно дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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