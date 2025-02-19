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В Хмельницкой области судили водителя такси, который устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения и скрылся с места происшествия

20:46, 19 февраля 2025
Нетрезвый водитель, нарушив правила дорожного движения, наехал на женщину, которая шла по обочине.
В Хмельницкой области судили водителя такси, который устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения и скрылся с места происшествия
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Хмельницкий горрайонный суд на семь лет лишил свободы и на девять лет права управлять транспортными средствами 62-летнего водителя такси, допустившего ДТП, из-за которого на месте происшествия погибла прохожая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Действие этой статьи перевесило действие ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности), согласно которой мужчина также получил наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев.

Трагедия произошла в декабре 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея пониженную реакцию, водитель не сдержал правила дорожного движения и наехал правой передней частью авто на женщину, которая двигалась по правому краю проезжей части. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. После совершения ДТП мужчина покинул место происшествия, после чего его обнаружили и задержали сотрудники полиции.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемому, является то, что он ранее не был не судим, характеризуется положительно, частично признал свою вину и искренне сожалеет о совершенном ДТП и гибели человека. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена ​​предварительная - содержания под стражей без определения размера залога. Гражданский иск удовлетворен частично. В пользу сына погибшей суд взыскал в счет возмещения причиненного морального ущерба почти 573 тысяч гривен из водителя и почти 132 тысяч гривен из Акционерного общества «Страховая компания «Краина». В пользу государственного бюджета виновник ДТП должен оплатить более 10 тысяч процессуальных расходов на проведение экспертиз.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение тридцати дней со дня его оглашения.

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