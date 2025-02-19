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На Хмельниччині судили водія таксі, який влаштував смертельну ДТП у стані сп’яніння та втік з місця пригоди

20:46, 19 лютого 2025
Нетверезий водій, порушивши правила дорожнього руху, наїхав на жінку, яка йшла узбіччям.
На Хмельниччині судили водія таксі, який влаштував смертельну ДТП у стані сп’яніння та втік з місця пригоди
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Хмельницький міськрайонний суд на сім років позбавив волі та на дев’ять років права керувати транспортними засобами 62-літнього водія таксі, який допустив ДТП, через яке на місці події загинула перехожа. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Дія цієї статті переважила дію  ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці), за якою чоловік також отримав покарання у виді обмеження волі на строк один рік та шість місяців. 

Трагедія сталася у грудні 2023 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та маючи знижену реакцію, водій не дотримався правил дорожнього руху й наїхав правою передньою частиною авто на жінку, яка рухалася по правому краю проїзної частини. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці. Після вчинення ДТП чоловік покинув місце події, після чого його знайшли та затримали працівники поліції.

Обставинами, що пом’якшують покарання обвинуваченому є те, що він раніше не був не судимим, характеризується позитивно, частково визнав свою вину і щиро шкодує про вчинене ДТП та загибель людини. Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено. 

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишено попередній - тримання під вартою без визначення розміру застави. Цивільний позов задоволено частково. На користь сина загиблої суд стягнув у рахунок відшкодування завданої моральної шкоди майже 573 тисячі гривень із водія та  майже 132 тисячі гривень із Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна». На користь державного бюджету винуватець ДТП має сплатити понад 10 тисяч процесуальних витрати за проведення експертиз. 

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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