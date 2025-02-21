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Без авторських прав — німецький суд стверджує, що сандалі Birkenstock не є витвором мистецтва

14:48, 21 лютого 2025
Компанія Birkenstock через суд хотіла зупинити поширення підробок, що стали поширеними через популярність взуття.
Без авторських прав — німецький суд стверджує, що сандалі Birkenstock не є витвором мистецтва
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Федеральний суд Німеччини постановив, що всесвітньо відомі сандалі німецького виробника взуття Birkenstock не можна вважати «витворами мистецтва». Таким чином, сандалі не можуть бути захищені авторським правом. Про це повідомляє Politico.

Взуттєвий гігант звернувся до суду після того, як зажадав від трьох конкурентів «припинити продаж сандаль, які надто схожі на власні моделі».

Зокрема, компанія подала позов на виробників взуття, схожого на Birkenstock, до регіонального суду в Кельні, який спочатку надав їм право маркувати їхні контурні пробкові устілки як витвори мистецтва.

Але суд вищої інстанції в Кельні відхилив позов, заявивши, що лише ручної роботи недостатньо, щоб стверджувати, що за дизайном об’єкта стоїть художня ідея.

Компанія подала апеляцію, але Федеральний суд постановив, що суд вищої інстанції мав рацію, заявивши, що компанія не змогла довести, що дизайн сандалій базувався на художніх міркуваннях.

«Для захисту авторських прав має бути досягнуто певного рівня дизайну, який показує індивідуальність», — заявив суд.

Після рішення компанія висловила розчарування, але заявила, що продовжить подавати судові позови проти копій їхнього взуття.

Німецьке законодавство розрізняє дизайн і мистецтво, коли йдеться про продукт. Дизайн служить практичним цілям, тоді як твори мистецтва повинні демонструвати певну кількість індивідуальної творчості.

Мистецтво охороняється авторським правом, яке діє протягом 70 років після смерті творця, тоді як охорона дизайну триває 25 років із моменту подання заявки.

Тепер Birkenstock не зможе скористатися тривалішим захистом авторських прав, доступним для творів мистецтва — 70 років після смерті автора.

Компанія сподівалася скористатися статусом мистецтва, оскільки дизайнер взуття Карл Біркеншток досі живий.

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