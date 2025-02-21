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Столичні райсуди шукають працівників в апарат суду – зарплата від 6 до 14 тисяч гривень

14:43, 21 лютого 2025
Судам потрібні помічники суддів, секретарі судового засідання, головні та IT-спеціалісти.
Столичні райсуди шукають працівників в апарат суду – зарплата від 6 до 14 тисяч гривень
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Районні суди міста Києва днями повідомили про актуальні вакансії в апаратах своїх судів.

Так, Дніпровський райсуд міста Києва хоче заповнити вакансії:

головний спеціаліст – 11 362 гривні посадовий оклад

провідний спеціаліст – 9 880 гривень посадовий оклад

секретар судового засідання (5 посад) – 11 362 гривні посадовий оклад

помічник судді – 14 292 гривні посадовий оклад

експедитор суду – 5 995 гривень посадовий оклад

Відповідно, Дарницькому райсуду столиці необхідні:

начальник відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ – 13 719 гривень посадовий оклад

начальник відділу інформаційного, комп’ютерного забезпечення та захисту інформації – 13 066 гривень посадовий оклад

секретар судового засідання – 11 362 гривні посадовий оклад

Подільський райсуд міста Києва шукає:

начальник відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ

головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ

секретар судового засідання

експедитор

завідувач господарством

діловод 

Шевченківському райсуду міста Києва потрібні:

помічник судді (розгляд цивільних справ)

секретар судового засідання

головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ

головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ

головний спеціаліст відділу кадрової роботи та управління персоналом

головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації

головний спеціаліст з інформаційних технологій

судовий розпорядник

експедитор

діловод

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд зарплата

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