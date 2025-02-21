На Дніпропетровщині чоловік, який має трьох дітей, відмовився від мобілізації — що вирішив суд

На суді чоловік заявив, що боїться за власне життя.

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На Дніпропетровщині чоловік, який має трьох дітей, отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Вирок у справі №193/68/25 виніс Софіївський районний суд Дніпропетровської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік у вересні 2024 року отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді житель Дніпропетровщини провину визнав та розкаявся.

Чоловік заявив, що «боїться за власне життя, наголосив, що знайомі, які зараз проходять військову службу скаржаться, що їх без підготовки відправляють на бойові позиції, а він боїться опинитися у такій ситуації».

Суд врахував те, що чоловік має двоє неповнолітніх дітей та дочку 2005 року народження.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 1 року та 10 місяців іспитового терміну.

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