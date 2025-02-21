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Верховний Суд вирішить, чи є виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів підставою застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність

14:26, 21 лютого 2025
ККС передав справу на розгляд об’єднаної палати, бо вважає, що сприйняття змін до Переліку наркотичних засобів як змін до Кримінального кодексу є прямим запереченням правових позицій КСУ, за якими подібні зміни не створюють підґрунтя до застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність.
Верховний Суд вирішить, чи є виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів підставою застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність
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Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду 24 лютого розгляне питання, чи є зміни, внесені постановою Кабміну до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підставою до застосування приписів статті 5 Кримінального кодексу щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність (ухвала колегії суддів Другої судової палати ККС ВС у справі № 552/4770/19).

Як відомо, 16 серпня 2024 року був введений в дію закон про легалізацію медичного канабісу. Одночасно набула чинності постанова Кабміну №653, якою уряд вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Було виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Натомість канабіс і похідні від нього речовини включили до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких «допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці».

Стаття 5 КК передбачає, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Обставини справи

Обвинувачений придбав насіння конопель, після чого навесні на присадибній ділянці за місцем свого проживання незаконно посіяв і вирощував 11 рослин конопель, які було вилучено у травні 2019 року працівниками поліції під час обшуку.

Надалі, 20.05.2019 обвинувачений незаконно придбав з метою збуту та зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс. Цього ж дня обвинувачений незаконно збув залегендованій особі за 100 грн канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 2, 201 г.

Крім того, 27.05.2019 обвинувачений повторно збув залегендованій особі за 130 грн канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0, 717 г.

У подальшому, у цей же день, працівниками поліції під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 2, 550 г.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції визнав винуватим та засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині засудження обвинуваченого за ч. 1 ст. 310 КК та звільнив його від кримінальної відповідальності на підставі абз. 3 ч. 1 ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження у цій частині закрив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Перекваліфікував його дії за епізодом незаконного придбання та зберігання канабісу з метою збуту, а також його збут 20.05.2019 з ч. 2 ст. 307 КК на ч. 1 ст. 307 КК.

Виключив з вироку місцевого суду у частині засудження обвинуваченого за ч. 2 ст. 307 КК посилання на кваліфікуючу ознаку – вчинення кримінального правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 310 КК, та рішення про призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 310 та ч. 2 ст. 307 КК.

Постановив вважати обвинуваченого засудженим за епізодом повторного, незаконного придбання та зберігання канабісу з метою збуту, а також його збут 27.05.2019 за ч. 2 ст. 307 КК.

У касаційній скарзі сторона обвинувачення порушила питання про застосування принципу зворотної дії закону про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, оскільки вважає, що зазначений принцип має бути застосовано у цьому кримінальному провадженні.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС ВС вирішив передати кримінальне провадження на розгляд ОП ККС ВС з підстав необхідності відступити від висновку колегії суддів Першої судової палати ККС, викладеного у постановах від 31.10.2024 (справа № 204/1877/22), від 5.11.2024 (справа № 726/464/19).

ККС вказав, що Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» від 21.12.2023 №3528-IX, рекомендовано Кабміну внести зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6.05.2000 №770.

Постановою КМУ від 24.05.2024 №653, яка набрала чинності 16.08.2024 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» внесені зміни, відповідно до яких у таблиці І у списку № 1 виключено таку позицію:

«Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу» та у таблиці ІІ у списку № 1: назву викладено в такій редакції: «Список № 1 Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено»; та доповнено такою позицією: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу».

Водночас в Рішенні КСУ від 19.04.2000 № 6-рп/2000 зазначено, що кримінальний закон, який визначає діяння як злочин, може містити посилання на положення інших нормативно-правових актів.

Якщо ці положення в наступному змінюються, загальний зміст кримінального закону, в даному випадку – диспозиція його норм, змін не зазнає.

Протилежне означало б можливість зміни кримінального закону підзаконними актами, що суперечило б вимогам п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України.

ККС доходить переконання, що сприйняття змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, як змін до КК є прямим запереченням правових позицій КСУ, за якими подібні зміни не створюють підґрунтя до застосування ст. 5 КК та ст. 58 Конституції України.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд вирішить, чи є виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів підставою застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність

ККС передав справу на розгляд об’єднаної палати, бо вважає, що сприйняття змін до Переліку наркотичних засобів як змін до Кримінального кодексу є прямим запереченням правових позицій КСУ, за якими подібні зміни не створюють підґрунтя до застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність.

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