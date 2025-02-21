В Одесі відновили опалення після атак на інфраструктуру

Наразі фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати температуру тепла в житлових будинках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що в Одесі відновлено теплопостачання для всіх споживачів після ворожої атаки шахедами.

Зазначається, що лікарні, школи та дитячі садки Київського району вже з опаленням, також підключено 489 житлових будинків. Фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати температуру тепла в житлових будинках.

Наразі без електропостачання залишаються близько 40 тис. споживачів.

«У частині міста застосовуються графіки погодинних відключень.

Станом на ранок 21 лютого в місті працюють 427 «Пунктів Незламності», де жителі можуть заряджати свої гаджети», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками, через що кілька тисяч жителів одного з районів міста залишилися без світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.