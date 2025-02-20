На Одещині шахеди атакували енергооб'єкт ДТЕК — яка ситуація зі світлом в регіоні

Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль.

Фото: Reuters

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В ніч на 20 лютого Одещину знову атакували шахеди. Під ударом була енергетична інфраструктура. Як стало відомо, пошкоджень зазнав енергооб'єкт ДТЕК.

Енергетики розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи, як тільки отримають дозвіл від військових та рятувальників.

Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками, через що кілька тисяч жителів одного з районів міста залишилися без світла.

Наразі в Одесі діють аварійні відключення світла. Також у багатьох будинках немає опалення.

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