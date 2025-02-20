В Одесской области шахеды атаковали энергообъект ДТЭК — какая ситуация со светом в регионе

Враг продолжает энергетический террор Одесской области вторую ночь подряд.

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В ночь на 20 февраля Одесскую область снова атаковали шахеды. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Как стало известно, повреждения получил энергообъект ДТЭК.

Энергетики приступят к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам, как только получат разрешение от военных и спасателей.

Напомним, что в ночь на 19 февраля РФ массированно атаковала Одессу беспилотниками, из-за чего несколько тысяч жителей одного из районов города остались без света.

В Одессе действуют аварийные отключения света. Также во многих домах нет отопления.

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