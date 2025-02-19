Одеса зазнала масованого повітряного удару — яка ситуація зі світлом та опаленням у місті

Внаслідок атаки без електроенергії залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі.

Фото: Одеська міськрада

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В ніч на 19 лютого Одеса зазнала масованого удару шахедами. Без світла й опалення залишилися 14 шкіл та 13 дитячих садочків у Київському районі та великий мікрорайон житлової забудови - понад 500 будинків. У ДТЕК розповіли про ситуацію з електроенергією станом на зараз.

Без світла наразі частина домівок в Одесі та в Одеському районі.



На ранок відновлено електропостачання для майже 15 тисяч родин, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо.



"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритет — відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів", - розповіли у ДТЕК.

В Одесі розгорнули Пункти незламності.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу Одеси. За даними правоохоронців, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, дитяча поліклініка, садочок, бізнес-центр, торгівельні об’єкти та автомобілі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка.

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