Одесса пережила массированный воздушный удар — какая ситуация со светом и отоплением в городе

В результате атаки без электроэнергии осталась часть домов в Одессе и в Одесском районе.

Фото: Одесский горсовет

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В ночь на 19 февраля Одесса пережила массированный удар шахедами. Без света и отопления осталось 14 школ и 13 детских садов в Киевском районе и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. В ДТЭК рассказали о ситуации с электроэнергией по состоянию на данный момент.

Без света часть домов в Одессе и в Одесском районе.

К утру возобновлено электроснабжение для почти 15 тысяч семей, переживая их из резервных линий там, где это было возможно.

"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет - возобновление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов", - рассказали в ДТЭК.

В Одессе развернули Пункты несокрушимости.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела Одессы. По данным правоохранителей, повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, детская поликлиника, садик, бизнес-центр, торговые объекты и автомобили. Сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых 10-летняя девочка.

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