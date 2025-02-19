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Одесса пережила массированный воздушный удар — какая ситуация со светом и отоплением в городе

10:33, 19 февраля 2025
В результате атаки без электроэнергии осталась часть домов в Одессе и в Одесском районе.
Одесса пережила массированный воздушный удар — какая ситуация со светом и отоплением в городе
Фото: Одесский горсовет
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В ночь на 19 февраля Одесса пережила массированный удар шахедами. Без света и отопления осталось 14 школ и 13 детских садов в Киевском районе и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. В ДТЭК рассказали о ситуации с электроэнергией по состоянию на данный момент.

Без света часть домов в Одессе и в Одесском районе.

К утру возобновлено электроснабжение для почти 15 тысяч семей, переживая их из резервных линий там, где это было возможно.

"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет - возобновление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов", - рассказали в ДТЭК.

В Одессе развернули Пункты несокрушимости.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела Одессы. По данным правоохранителей, повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, детская поликлиника, садик, бизнес-центр, торговые объекты и автомобили. Сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых 10-летняя девочка.

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Одесса электроэнергия отопление обстрел

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