В киевском метро произошел сбой с оплатой проезда

Из-за технического сбоя временно была недоступна оплата проезда банковской картой.

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В среду, 19 февраля, в работе метро Киева произошел сбой. На красной ветке подземки возникли проблемы с оплатой проезда. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«На турникетах некоторых станций «красной» линии метро из-за технического сбоя временно недоступна оплата проезда по банковской карте», - говорилось в сообщении.

Проблемы с турникетами фиксировались на станциях от «Академгородка» до «Вокзальной». От станции «Университет» до станции «Лесная», на «синей» и «зеленой» линиях турникеты работают в обычном режиме.

Позже в КГГА сообщили, что оплату проезда банковской картой возобновили на всех станциях метрополитена.

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