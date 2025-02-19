У київському метро стався збій з оплатою проїзду

Через технічний збій тимчасово була недоступна оплата проїзду банківською карткою.

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У середу, 19 лютого, в роботі метро Києва стався збій. На «червоній» гілці підземки виникли проблеми з оплатою проїзду. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«На турнікетах деяких станцій «червоної» лінії метро через технічний збій тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою», - йшлося у повідомленні.

Проблеми з турнікетами фіксувалися на станціях від «Академмістечка» до «Вокзальної». Від станції «Університет» до станції «Лісова», на «синій» та «зеленій» лініях турнікети працюють у звичайному режимі.

Згодом у КМДА повідомили, що оплату проїзду банківською карткою відновили на всіх станціях метрополітену.

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