Спецпредставник США з питань РФ та України Кіт Келлог прибув до Києва, відео

Його візит до української столиці триватиме три дні.

Фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

19 лютого до Києва з триденним візитом прибув спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог.

До столиці він приїхав ранковим потягом з Польщі.

Його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Спецпредставник президента Трампа наголосив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки.

«Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо», — зазначив Келлог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.