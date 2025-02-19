Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев, видео

Его визит в украинскую столицу продлится три дня.

Фото: Суспільне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

19 февраля в Киев с трехдневным визитом прибыл специальный представитель США по России и Украине Кит Келлог.

В столицу он приехал утренним поездом из Польши.

Его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Спецпредставитель президента Трампа подчеркнул, что США понимают необходимость гарантий безопасности.

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», – отметил Келлог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.