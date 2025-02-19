Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев, видео

19 февраля в Киев с трехдневным визитом прибыл специальный представитель США по России и Украине Кит Келлог.
В столицу он приехал утренним поездом из Польши.
Его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Спецпредставитель президента Трампа подчеркнул, что США понимают необходимость гарантий безопасности.
«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», – отметил Келлог.
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