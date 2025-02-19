На какую денежную помощь могут рассчитывать украинские беженцы в Чехии

Помощь зависит от прожиточного минимума, а ее размер также зависит от того, идет ли речь об уязвимом лице.

Фото: 24tv.ua

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Стало известно, на какую помощь могут рассчитывать украинские беженцы в Чехии. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальных вопросах Чешской Республики.

Гуманитарная помощь (ГуД) предназначена для украинцев, прибывших в Чешскую Республику в связи с полномасштабным вторжением РФ. Она задумана как вклад в нужды проживания и одновременно помощь на жилье с учетом всех доходов и возможных сбережений заявителя.

Как и помощь для граждан Чешской Республики, она зависит от прожиточного минимума, а ее размер также зависит от того, идет ли речь об уязвимом лице.

В течение первых 150 дней (5 месяцев) ГуД предоставляется в размере прожиточного минимума, затем снижается до минимума, необходимого для существования, в случаях, когда лицо не пытается обеспечить средства собственными силами и при этом нет объективных препятствий для выхода на рынок труда (т.е. не является так называемым уязвимым лицом).

К заявлению о предоставлении гуманитарной помощи необходимо добавить банковские выписки со всех счетов. Выписки могут быть из банков из Чешской Республики и из-за границы. В месяце, когда вы получаете временную защиту, вы можете подать заявление в отделение Управления занятости Чешской Республики, а затем всегда онлайн, за исключением четко определенных ситуаций.

С 1-го по 5-й месяц после предоставления временной защиты (или 150 дней):

ГуД для взрослого: 4860 крон (7290 крон, если это лицо с инвалидностью);

ГуД для ребенка: 3490 крон (5235 крон, если это лицо с инвалидностью; 4188 крон для ребенка в возрасте от 6 до 10 лет).

С 6-го месяца после предоставления временной защиты (или с месяца, следующего за месяцем, в котором было достигнуто 150 дней):

ГуД для взрослого: 3130 крон;

ГуД для взрослого лица, которое относится к категории уязвимых лиц: 4860 крон (7290 крон, если это лицо с инвалидностью);

ГуД для ребенка: 3490 крон (5235 крон, если это лицо с инвалидностью; 4188 крон для ребенка в возрасте от 6 до 10 лет).

К уязвимым лицам относятся:

дети младше 18 лет;

лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 6 лет;

лица старше 65 лет;

лица, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью;

лица, обучающиеся в Чешской Республике в возрасте 19-26 лет;

беременные женщины;

лица с инвалидностью.

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