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На яку грошову допомогу можуть розраховувати українські біженці в Чехії

15:40, 19 лютого 2025
Допомога залежить від прожиткового мінімуму, а її розмір також залежить від того, чи йдеться про вразливу особу.
На яку грошову допомогу можуть розраховувати українські біженці в Чехії
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Стало відомо, на яку грошову допомогу можуть розраховувати українські біженці в Чехії. Про це розповіли у Міністерстві праці та соціальних питань Чеської Республіки.

Гуманітарна допомога (ГуД) призначена для українців, які прибули в Чеську Республіку у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. Вона задумана як внесок на потреби проживання і одночасно допомога на житло з урахуванням всіх доходів і можливих заощаджень заявника.

Як і допомога для громадян Чеської Республіки, вона залежить від прожиткового мінімуму, а її розмір також залежить від того, чи йдеться про вразливу особу.

Протягом перших 150 днів (5 місяців) ГуД надається в розмірі прожиткового мінімуму, потім знижується до мінімуму, необхідного для існування, у випадках, коли особа не намагається забезпечити кошти власними силами і при цьому немає об'єктивних перешкод для виходу на ринок праці (тобто не є так званою вразливою особою).

До заяви про надання гуманітарної допомоги необхідно додати банківські виписки з усіх рахунків. Виписки можуть бути з банків з Чеської Республіки і з-за кордону. У місяці, коли ви отримуєте тимчасовий захист, ви можете подати заяву до відділення Управління зайнятості Чеської Республіки, а потім завжди онлайн, за винятком чітко визначених ситуацій.

З 1-го по 5-й місяць після надання тимчасового захисту (або 150 днів):

  • ГуД для дорослого: 4 860 крон (7 290 крон, якщо це особа з інвалідністю);
  • ГуД для дитини: 3 490 крон (5 235 крон, якщо це особа з інвалідністю; 4 188 крон для дитини віком від 6 до 10 років).

З 6-го місяця після надання тимчасового захисту (або з місяця, наступного за місяцем, в якому було досягнуто 150 днів):

  • ГуД для дорослого: 3 130 крон;
  • ГуД для дорослої особи, яка відноситься до категорії вразливих осіб: 4 860 крон (7 290 крон, якщо це особа з інвалідністю);
  • ГуД для дитини: 3 490 крон (5 235 крон, якщо це особа з інвалідністю; 4 188 крон для дитини віком від 6 до 10 років).

До вразливих осіб відносяться:

  • діти до 18 років;
  • особи як здійснюють догляд за дитиною віком до 6 років;
  • особи старше 65 років;
  • особи, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю;
  • особи, які навчаються в Чеській Республіці у віці 19-26 років;
  • вагітні жінки;
  • особи з інвалідністю.

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