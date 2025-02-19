В Киеве мужчина во время ссоры зарезал жену кухонным ножом и лег спать

Фигурант находится под стражей, следующие десять лет он может провести за решеткой.

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В Киеве мужчина во время ссоры нанес смертельное ножевое ранение своей жене. Фигурант находится под стражей, следующие десять лет он может провести за решеткой. Об этом сообщает столичная полиция.

Указывается, что информация о преступлении поступила в полицию от 56-летнего жителя Днепровского района. Он сообщил, что утром по месту жительства обнаружил свою жену без признаков жизни.

На место прибыли сотрудники полиции, а также судебно-медицинский эксперт, которые осмотрели тело потерпевшей и обнаружили колото-резаную рану.

Выяснилось, что накануне вечером супруги распивали алкоголь и между ними возник конфликт.

В разгар ссоры фигурант кухонным ножом ударил в туловище своей жене, после чего лег спать, а 51-летняя женщина, не получив необходимой медицинской помощи, впоследствии скончалась от массивной кровопотери.

Полицейские изъяли из квартиры вещественные доказательства и орудия совершения преступления – кухонный нож, а нападающего задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Суд взял мужчину под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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