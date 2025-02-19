DeepSeek подозревают в передаче данных владельцу TikTok без согласия пользователей

Южная Корея утверждает, что чат-бот DeepSeek посылал данные пользователей китайской компании ByteDance.

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Южная Корея обвинила китайский чат-бот DeepSeek в передаче данных пользователей третьей стороне – компании ByteDance, владелице TikTok. Об этом сообщает Yonhap.

Указывается, что подтверждение последовало после того, как регулятор, Комиссия по защите персональной информации (PIPC), объявила о временном прекращении новых загрузок DeepSeek в Южной Корее из-за беспокойства по поводу методов сбора данных.

«Мы подтвердили, что DeepSeek коммуникировал с ByteDance», - заявил представитель PIPC.

Однако, по его словам, PIPC «еще не подтвердил, какие данные были переданы и в каком объеме».

Это был первый случай, когда регулятор подтвердил потенциальную утечку данных пользователей от DeepSeek к третьей стороне.

Согласно законодательству Южной Кореи, если личная информация пользователя предоставляется третьей стороне, необходимо явное согласие пользователя.

PIPC также направила официальный запрос в DeepSeek с просьбой разъяснить методы сбора и управления данными сервиса.

В ответ DeepSeek назначила своего представителя в Южной Корее и сочла недостатки в рассмотрении местных законов о защите данных, а также выразила готовность активно сотрудничать с комиссией.

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